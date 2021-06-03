Мишустин прибыл в Ульяновск, где посетит предприятия авиастроения

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в четверг с рабочей поездкой в Ульяновск.

Как сообщила ранее пресс-служба правительства, глава кабмина осмотрит в городе ряд авиастроительных предприятий и социальных объектов.

В частности, Мишустин посетит предприятие "Авиастар-СП", специализирующееся на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании Ан-124 "Руслан". На заводе ведется монтаж интерьеров и отработка систем лайнеров семейства Sukhoi Superjet 100.

Премьер также посетит производственную площадку АО "АэроКомпозит-Ульяновск", которое занимается производством конструкций из полимерных композиционных материалов: панелей центроплана, лонжеронов и интегральных панелей отъемной части крыла в интересах программы МС-21 и других перспективных проектов Объединенной авиастроительной корпорации.

Кроме того, в графике председателя правительства посещение Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева и Городской поликлиники №1 имени С. М. Кирова, а также беседа с временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексеем Русских.