"Т Плюс" вложит более 6 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения в Пензе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. ПАО "Т Плюс" направит более 6 млрд рублей до 2035 года в развитие системы теплоснабжения Пензы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Пензенской области по итогам деловой встречи врио губернатора региона Олега Мельниченко и генерального директора ПАО "Т Плюс" Андрея Вагнера, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В модернизацию системы теплоснабжения города Пензы до 2035 года будет инвестировано более 6 млрд рублей. Значительная часть вложений - 2,9 млрд рублей - будет направлена на замену квартальных тепловых сетей и центральных тепловых пунктов", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о партнерстве, которое предусматривает обеспечение качественного и надежного теплоснабжения жителей областного центра.

"Соглашение - это большая инвестиционная программа, которая позволяет провести модернизацию как магистральных, так и внутриквартальных сетей в городе Пензе. Уже в этом году мы практически выходим на ремонт порядка на 60 км, которые будут переложены. Будут модернизироваться ЦТП в городе. Поэтому для нас это серьезный совместный инвестиционный проект", - цитирует пресс-служба Мельниченко.

В декабре 2020 года решением правительства РФ Пенза была отнесена к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель рынка тепла заработает в городе с июля 2021 года. С января 2021 года муниципальное предприятие "Теплоснабжение Пензы" перешло в ведение мордовского филиала "Т Плюс". На баланс компании поступили 256 км квартальных сетей, 122 центральных тепловых пункта и другие объекты.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.