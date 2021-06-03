Корейская DL E&C примет участие в строительстве гидрокрекинга на Московском НПЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и DL E&C Co., Ltd заключили соглашение на Петербургском международном экономическом форуме об участии корейской компании в строительстве секции гидрокрекинга, который станет частью комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ, сообщает "Газпром нефть".

"Специалисты корейской компании и ее предприятия "ДЭЛИМ РУС" проведут проектирование и поставку оборудования - в первую очередь российских производителей. Также корейская сторона будет осуществлять контроль строительно-монтажных работ и примет участие в испытаниях и пуске секции", - сообщает компания.

Эта секция гидрокрекинга станет основой будущего комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ, который будет построен к 2025 году и завершит программу масштабной модернизации предприятия.

Запуск комплекса позволит увеличить глубину переработки нефти почти до 100%, отказаться от производства мазута и перейти на практически безотходное производство, добавили в компании.

"В проектах модернизации наших нефтеперерабатывающих заводов мы применяем лучшие решения и технологии, которые повышают эффективность производства и кратно улучшают экологические параметры предприятий. Московский НПЗ сегодня является одним из самых современных заводов России, и мы продолжаем его технологическое развитие. Партнерство с DL E&C и "ДЭЛИМ РУС" позволит нам успешно реализовать новый высокотехнологичный проект и вывести Московский нефтеперерабатывающий завод в число лучших в Европе", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.