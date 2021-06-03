Яровая предложила создать перечень актуальных для инвесторов на Дальнем Востоке профессий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила губернаторам Дальневосточного федерального округа составить перечень самых востребованных для инвесторов в их регионах профессий, по которым необходимо вести подготовку кадров, на ближайшие пять лет.

"[Дальневосточным] губернаторам предлагаю сделать анализ по тем проектам, которые уже зашли на территорию, и составить перечь профессией на ближайшие пять лет, которые необходимы именно инвесторам. Мы вместе с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики обобщим эти данные. <…> Нужно поработать с ребятами, которые сейчас обучаются в вузах, по заключению договоров на приезд к нам в субъекты РФ под эти новые рабочие места", - сказала Яровая на сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она также предложила дать Дальнему Востоку возможность готовить кадры на бюджетной основе по целевому набору для ключевых инвестпроектов регионов макрорегиона.

"Давайте для Дальнего Востока создадим еще один стимул для инвесторов и самих регионов. Когда к нам приходит инвестор и заключается первое соглашение - сразу оценивать на перспективу, какое количество рабочих мест планируется создать для того, чтобы у региона появилось право становиться заказчиком для подготовки на бюджетной основе квалифицированных кадров под этот инвестпроект. Это гарантированно даст специалистов инвестору, а молодому поколению - гарантированное рабочее место. Это простимулирует ребят из других регионов участвовать в таком целевом наборе и изменить свое будущее, приехать на Дальний Восток", - сказала Яровая.

По ее мнению, это позволит создать взаимовыгодные условия, "когда государственно-частное партнерство в такой новой форме позволит государству помогать инвестору в формировании будущих трудовых ресурсов и баланса рынка труда, который создаст условия для постоянного местожительства на Дальнем Востоке". По этой программе необходимо готовить не только специалистов с высшим образованием, но и кадры среднего звена, уточнила она.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.