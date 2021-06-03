"Россети" намерены развивать казначейские операции в сотрудничестве с Мосбиржей и НРД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Россети", Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД) подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью взаимодействия и создания условий для повышения эффективности казначейский операций "Россетей". Об этом говорится в пресс-релизе компании по итогам подписания в ходе Петербургского международного экономического форума.

"В рамках меморандума стороны планируют осуществлять взаимодействие и создавать условия для повышения эффективности казначейских операций компании "Россети" за счет использования финансовых инструментов и технологических сервисов, применяемых в биржевой инфраструктуре, в том числе с использованием интегрированного решения на базе MOEX Treasury", - уточнили в компании.

Наряду с этим НРД предоставит "Россетям" технологии, которые обеспечат создание надежной инфраструктуры по обмену финансовыми сообщениями.

"С Московской биржей и НРД мы активно сотрудничаем по многим направлениям, и подписанный меморандум позволит расширить перечень решаемых задач. "Россети" - одна из крупнейших корпораций России, имеет разветвленную структуру, взаимодействует с большим числом контрагентов, реализует масштабные проекты по всей стране. Повышение эффективности казначейской функции за счет применения современных финансовых инструментов и технологий - одна из наших приоритетных задач", - сообщил первый замглавы "Россетей" Андрей Муров, слова которого приводятся в сообщении.

Председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов выразил надежду, что использование MOEX Treasury позволит "Россетям" эффективно привлекать и размещать свободные средства за счет доступа к рынкам кредитов и депозитов Мосбиржи.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.