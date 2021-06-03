X5 Group вложит 1,6 млрд рублей в 110 новых магазинов в Ростовской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Одна из крупнейших розничных компаний России X5 Group инвестирует до конца 2022 года 1,6 млрд рублей в создание 110 новых магазинов в Ростовской области. Соответствующее соглашение подписали в четверг губернатор Василий Голубев и главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) области.

"Согласно соглашению с заявленным объемом инвестиций в 1,6 млрд рублей, до конца 2022 года в Ростовской области будет открыто 110 новых магазинов торговых сетей X5, создано более 1,2 тыс. новых рабочих мест", - сказали в АИР.

Как сообщает пресс-служба Х5 Group, наряду с Ростовской областью, соглашение о сотрудничестве ретейлер подписал с Республикой Мордовия, где функционируют 85 магазинов компании.

По словам генерального директора АИР Игоря Буракова, которые приводит пресс-служба, в последние два года в Ростовской области открыто более 150 магазинов "Пятерочка", общий объем инвестиций в эти проекты составил около 2,4 млрд рублей, создано более 1,7 тыс. новых рабочих мест. "Развитие торговых сетей X5 Group поддерживает местных производителей. В той же "Пятерочке" сегодня каждый третий товар - местного происхождения", - подчеркнул Бураков.

Сегодня в Ростовской области под управлением компании работают 663 магазина: 644 магазина "Пятерочка" и 19 супермаркетов "Перекресток". До конца 2021 года на территории региона планируется открыть еще 35 новых торговых объектов. Кроме того, в Ростовской области располагается один из самых крупных распределительных центров компании, площадь которого - около 50 тыс. кв. м.

В ходе реализации новых проектов в Ростовской области компания обязуется обеспечить доступность магазинов для маломобильных групп населения, реализует благотворительные программы, а также проработает возможность применения в магазинах электронных продуктовых карт в целях социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.