Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области в I квартале вырос на 25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области за январь-март 2021 года вырос на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,1 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Объем инвестиций за январь-март 2021 года вырос на 25,3%. Рост инвестиционной активности традиционно отмечается в сфере обрабатывающих производств. На них приходится более 17 млрд рублей, что на 30% больше показателя прошлого года. Хорошие результаты в металлургии, производстве автотранспортных средств, бумаги и минеральной продукции, в частности, в сфере выпуска стекла", - сказал Никитин.

По его словам, наиболее крупные инвестиционные проекты в регионе сейчас реализуются в металлургической и нефтехимической отраслях. В частности, строится комплекс "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" по переработке нефтяных остатков, реализуется комплексный проект по развитию производства бесшовных труб на Выксунском металлургическом заводе, началось строительство электрометаллургического комплекса полного цикла по экологичным технологиям "Эколант".

"Мы заинтересованы в том, чтобы на территории Нижегородской области появлялись уникальные производства, самые высокотехнологичные не только в России, но и в мире. При принятии решения о реализации новых капиталоемких проектов инвесторы всегда учитывают такие факторы, как наличие удобных инвестиционных площадок, ресурсы, доступ к льготному финансированию, государственные меры поддержки. В Нижегородской области все это есть, и мы постоянно работаем над улучшением инвестклимата", - добавил Никитин.

Поддержка инвесторов

В Нижегородской области для создания условий работы инвесторов действуют Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестпроектов. В регионе также предоставляются налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе.

По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал предприятий региона вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах, до 383,1 млрд рублей. По данным ЦБ РФ, объем прямых иностранных инвестиций вырос в области в 2,3 раза, до $1,2 млрд .

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.