В Волгоградской области повысят доступность цифровых сервисов для населения и предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Взаимодействие властей Волгоградской области с компанией "Ростелеком" повысит доступность сервисов для жителей и предприятий региона и будет способствовать реализации проектов "Цифровой регион" и "Умный город". Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" подписали в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Только за последние несколько лет совместно с "Ростелекомом" мы реализовали проекты на сумму более 5,5 млрд рублей. И сейчас в рамках обсуждения планов мы видим, что те проекты, которые будет реализовывать "Ростелеком" на территории Волгоградской области, важны для населения, особенно в этот сложный период, когда вопросы цифровизации выходят на первый план. Мы заинтересованы в сотрудничестве, и я уверен, что подписанное соглашение даст нам дополнительные возможности для реализации наших проектов", - цитирует Бочарова пресс-служба областной администрации.

Совместно с компанией "Ростелеком" Волгоградская область продолжает модернизацию региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения, которая была построена и введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Также в числе совместных проектов - ГИС "Система образования Волгоградской области": технологическое решение обеспечивает работу в едином цифровом пространстве всех школ и детских садов, колледжей и училищ, органов управления отрасли. В рамках проекта "Умный город" модернизирована система освещения в Михайловке: экономия электроэнергии от внедренных технологий в муниципалитете составила более 70%. В период пандемии "Ростелеком" участвовал в организации кол-центров.

По словам Осеевского, реализация соглашения позволит улучшить инвестиционный климат Волгоградской области и повысит качество жизни населения региона.

В области продолжается работа по внедрению цифровых технологий и платформенных решений во всех отраслях, часть мероприятий включена в нацпроект "Цифровая экономика". В регионе уже действуют более 50 информационных систем, закончена работа по переходу на цифровой телевизионный сигнал, продолжается обеспечение отдаленных населенных пунктов высокоскоростным интернетом и устойчивой мобильной связью. Формирование цифрового контура направлено на создание современной комфортной среды на всей территории Волгоградской области, повышение качества жизни людей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.