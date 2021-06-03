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ПМЭФ-2021

Шадаев: решение об ограничениях на иностранные станции LTE могут принять в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Решение о введении ограничений на использование иностранных базовых станций LTE может быть принято в сентябре, говорить о конкретных сроках пока рано. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я говорил, что мы рассматриваем такую возможность, ищем баланс. Про конечные сроки точно сказать не могу. Мы такое решение должны в сентябре принять, а в нем уже будут зафиксированы сроки", - сказал министр.

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РоссияШадаев, Максут ИгоревичПМЭФ-2021
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