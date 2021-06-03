Дегтярев предложил ориентироваться на местных подрядчиков при реконструкции БАМа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил компании "Российские железные дороги" (РЖД) активнее привлекать местных подрядчиков для реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Благодаря этому можно решить проблему локализации местных поставщиков на территории региона, сказал он в четверг на сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дегтярев отметил, что пока локализация местных предприятий, занятых в реконструкции БАМа, не превышает 1%.

"Локализации местных поставщиков сегодня в планах у РЖД и тех, кто будет заниматься второй колеей [БАМа], вторым путем и электрификацией, практически нет. <…> Поэтому здесь мы видим серьезный драйвер роста. Если РЖД и подрядчики повернутся в сторону местных поставщиков, это нам даст серьезные возможности для развития", - сказал Дегтярев.

Кроме того, он отметил, что в регионе для инвесторов подготовлены площадки для развития производств, в частности, в рамках территории опережающего развития "Комсомольск" в Комсомольске-на-Амуре. "Но нет гарантированного спроса. <…> Как решить проблему? Например, 223-й закон поправить ("Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - прим. ТАСС) и перейти на долгосрочные контракты хотя бы в семь лет", - отметил он.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривал увеличение в 2020 году провозной способности магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года, до 124,9 млн тонн. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.