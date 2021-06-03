"Т Плюс" привлечет 11,9 млрд рублей кредитных средств на модернизацию двух ТЭЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Генерирующая компания "Т Плюс" планирует привлечь у госкорпорации "ВЭБ.РФ" и Газпромбанка синдицированный кредит в размере 11,9 млрд рублей для модернизации Ижевской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9. Об этом говорится в пресс-релизе энергокомпании по итогам подписания соответствующих соглашений на полях ПМЭФ-2021.

"Т Плюс", ВЭБ.РФ и Газпромбанк договорились об основных условиях предоставления компании синдицированного кредита на 14 лет для модернизации мощностей по программе ДПМ-2. Финансирование планируется распределить между энергоблоками Ижевской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9. Совокупный бюджет двух проектов составляет до 14,9 млрд рублей, при этом кредитование от синдиката ВЭБ.РФ и ГПБ достигнет 80% необходимых инвестиций", - говорится в сообщении.

Таким образом, сумма привлеченных средств составит порядка 11,9 млрд рублей. Обслуживание кредита планируется осуществлять за счет выручки, полученной энергоблоками станций по договору о предоставлении мощности.

"Полученные средства будут вложены в масштабные по своему значению проекты, а достигнутые с ВЭБ.РФ и ГПБ договоренности в части привлечения синдицированного кредита - дополнительная гарантия того, что все работы завершатся в заявленные сроки и в полном объеме", - подчеркнул генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер, слова которого приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.