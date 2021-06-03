Тариф на вывоз мусора снизится с 1 июля в трех регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Частичное снижение тарифа на вывоз бытовых отходов ожидается с 1 июля в Амурской, Белгородской и Иркутской областях, при этом в других регионах он вырастет в пределах 4%. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев.

"Роста тарифов не было в 2020 году, и в этом году рост укладывается в рамках норматива - 4%. В некоторых регионах тарифы даже снижаются, происходит усушка тарифов. Федеральная антимонопольная служба скрупулезно следит за отраслью и устраняет перекосы. Так, снижение тарифа с 1 июля планируется в части кластеров Амурской, Белгородской, Иркутской областей", - сказал Буцаев.

По его словам, сегодня достаточно активно обсуждается возможность включения в тариф инвестиционной составляющей. В настоящее время только около трети регионов имеют такую инвестиционную надбавку, без которой невозможна реализация инвестиционных проектов.

"Мы должны уйти от излишних расходов, которые навешивают на тариф, в пользу инвестиций, чтобы собранные деньги в основном шли на создание инфраструктуры и на бесперебойную работу самой отрасли, а не на частные хотелки региональных операторов", - добавил глава РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объем вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.