Цифровой проездной IATA Pass может заработать в России в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в России в 2021 году - как и во всем мире. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021 сообщил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов.

"Последний раз встречались с ними [с IATA], они называли [год запуска приложения] 2021 год. То есть в мире заработает в 2021 году, и Россия сразу присоединится", - сказал он. Богданов отметил, что сразу несколько российских перевозчиков тестируют приложение.

"Первые рейсы [для тестирования] - это, конечно, Лондон и Европа, вторая волна - это, наверное, Азия, Япония и дальше, я надеюсь, Северная Америка", - добавил он.

Богданов объяснил, что для запуска приложения в России необходимо будет внести соответствующие изменения в федеральные авиационные правила.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с июня запустит тестирование цифрового проездного IATA Travelpass на рейсах из Москвы в Лондон. Пока приложение будут тестировать только сами сотрудники компаний.

С 15 марта авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта, в которое загружаются сведения о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител. Приложение IATA пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон.

О приложении

IATA Travel Pass включает четыре модуля, позволяющих путешественникам, в частности, получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну. При помощи цифрового проездного клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления. Кроме того, путешественники смогут получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации и впоследствии предъявить его соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.