"МойОфис" поставит в Бурунди лицензии российского офисного ПО на 220 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "МойОфис", российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о расширении сотрудничества с Республикой Бурунди. Об этом заявил генеральный директор "МойОфис" Дмитрий Комиссаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что партнер по дистрибуции "МойОфис" в странах Африки компания Independence.digital и бурундийская IT-компания, интегратор INGO Tech s.a.r.l. заключили договор, в рамках которого будут поставлены лицензии российского офисного ПО на сумму около 220 млн рублей ($3 млн).

Также, согласно договору, в течение пяти лет заказчику, в зависимости от его потребностей, будут переданы лицензии "МойОфис Стандартный" и "МойОфис Профессиональный". Приобретенное офисное ПО будет установлено на национальных серверах Республики Бурунди. "Закупка российских программ позволит укрепить цифровую независимость страны и поможет организовать безопасное хранение электронных документов и файлов. При этом будет обеспечен полный контроль над пользовательскими данными", - говорится в пресс-релизе компании "МойОфис".

"Цифровизация стран африканского континента идет семимильными шагами и оказывает прямое влияние на их экономическое благополучие. Так, по оценкам независимых аналитических агентств, активное внедрение современных технологичных продуктов приведет к увеличению ВВП региона к 2025 году на $148-318 млрд", - прокомментировал Комиссаров.

"МойОфис" развивает деловые отношения с республикой с 2019 года, когда компания объявила на саммите и экономическом форуме "Россия - Африка" о поставке 300 лицензий "МойОфис Профессиональный" правительству Бурунди. Тогда для российского разработчика это был первый международный контракт.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.