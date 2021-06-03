Количество самозанятых в Москве увеличилось за год до 570 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Количество самозанятых в Москве выросло вдвое за прошлый год и на данный момент составляет 570 тыс. человек, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Важный показатель - рост количества самозанятых в городе Москве. На сегодняшний момент эта цифра составляет порядка 570 тыс. И она увеличилась более чем в два раза за прошлый год", - сказал он.

Ефимов добавил, что количество юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, за пандемию не сократилось. "Если говорить про индивидуальных предпринимателей, она увеличилась практически на 10%", - уточнил заместитель мэра.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.