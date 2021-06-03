"Лукойл" готов возобновить работу в Иране в случае снятия санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Лукойл" готов вернуться в Иран на проект Мансурия в случае снятия ограничений на работу в стране. Об этом журналистам сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов в кулуарах ПМЭФ.

"Да, нам интересно. Мы там достаточно далеко продвинулись, готовы практически все документы по месторождению Мансурия. Как только будут сняты все эти ограничения, мы будем рады возобновить и переговорный процесс и практическую работу на проекте", - сказал он, отвечая на вопрос об Иране. Алекперов добавил, что условия IPC контракта, предложенные иранской стороной, устраивают компанию. Другие проекты в стране "Лукойл" пока не рассматривал.

Алекперов также добавил, что компания пока не рассматривает проекты в Арктике. "Мы рассматриваем только реальные проекты", - подчеркнул он.