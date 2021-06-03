Власти Москвы сообщили о дефиците трудовых мигрантов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Москвы надеются на стабилизацию эпидемиологической обстановки, что приведет к снятию ограничений для трудовых мигрантов. В городе нарастает проблема с их дефицитом, сообщил в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Проблема [дефицита трудовых мигрантов] нарастает. Мы видим удорожание рабочей силы приблизительно на треть. К нам поступают обращения в первую очередь строительных компаний. На сегодняшний момент в городе на 300 тыс. мигрантов меньше, чем в обычный период, и это является результатом ограничений, связанных с въездом", - сказал Ефимов.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки эти ограничения будут сниматься. В настоящий момент, по его словам, в среднем стоимость трудового мигранта, в первую очередь речь идет о бывших странах СНГ, подросла на 20-30%.

По словам заммэра, власти Москвы не прорабатывали активно идею о том, чтобы заменить мигрантов заключенными.

"В любом случае это вопрос к работодателям, готовы ли они таких сотрудников брать. Это требования определенные, связанные с обеспечением условий труда этих сотрудников. Не уверен, что на всех предприятиях, в том числе строительных площадках, их можно обеспечить", - добавил Ефимов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.