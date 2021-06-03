Около 8 млрд рублей направят на строительство дорог в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минстрой, правительство Санкт-Петербурга и АНО "Остров фортов" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о создании объектов транспортной инфраструктуры в Кронштадте. На эти цели будет направлено около 8 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя.

"Как планируется, в целом на реализацию мероприятий по созданию объектов транспортной инфраструктуры в г. Кронштадте из бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 4,9 млрд рублей, АНО "Остров фортов" привлечет финансирование в размере 3,5 млн рублей. 3 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В соответствии с подписанным на ПМЭФ протоколом, стороны будут координировать взаимодействие по расширению и модернизации кронштадтской улично-дорожной сети и созданию новых объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет о проектировании и строительстве с 2021 до 2025 года семи объектов, в том числе участков Цитадельского и Кронштадтского шоссе, а также пешеходной набережной от морского портового комплекса до сквера "Инчхон".

"Кронштадт, входящий в состав Санкт-Петербурга, расположен почти в 50 км от него. Благодаря совместному проекту этот путь можно будет преодолеть быстро и комфортно как на личном транспорте, так и на туристических автобусах. Благодаря модернизации дорожной и транспортной инфраструктуры, применению инновационных материалов и в самом городе передвигаться будет очень удобно", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя России Ирека Файзуллина.

Вместе с ним документ подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.