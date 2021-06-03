"Лукойл" обсуждает изменения условий работы в Ираке на новой формации Ямама

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Лукойл" просит Ирак изменить условия работы на новой формации Ямама месторождения Западная Курна - 2, и выделить ее в отдельный проект. Об этом журналистам сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов в кулуарах ПМЭФ.

"Мы ведем переговоры с делегацией Ирака, они здесь находятся. Как вы знаете, мы запустили проект Ямама, этот пласт требует дополнительных исследований. Иракская сторона признала, что нужно время для его доизучения. Мы обсуждаем выделение этого проекта в отдельный, не связанный с формацией Мишриф", - сказал он. Сложность разработки пласта заключается в том, что он содержит сероводород. "Мы бы хотели, чтобы пласт Ямама работал по дополнительным соглашениям, где бы учитывалась доля сероводорода", - сказал глава "Лукойла".