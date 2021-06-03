Чибис призвал готовить кадры под проекты в Арктике в Мурманской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Будущих работников компаний, которые реализуют проекты в Арктической зоне России, в том числе и Мурманской области, должны готовить на местах. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в четверг на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ключевой вызов и задача - сделать так, чтобы мы на своей территории готовили кадры под арктические проекты. Мы сейчас стали перезагружать наш Мурманский государственный технический университет, чтобы корректировать профили под задачи, которые нужны нашим партнерам - компаниям "Норникель", "Новатэк", "Фосагро", "Еврохим". Все коллеги сейчас работают с нами, чтобы готовить людей для них", - сказал Чибис.

По его мнению, ключевая задача для руководства региона на ближайшие годы - переломить тренд оттока населения с Севера. По словам Андрея Чибиса, жители станут охотней оставаться на Севере, если будут понимать, что смогут получить качественные знания и применить их на высокооплачиваемой работе, чтобы жить в комфортных условиях.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поддержал губернатора Мурманской области, подчеркнув, что вузы должны быть полноценными участниками не только образовательной, но и социально-экономической жизни своего региона. "Мы будем очень тщательно следить, как участвуют университеты в социально-экономическом развитии регионов. Они должны реально помогать губернаторам формировать событийную повестку, привлекать людей, запускать интересные инициативы и перестраиваться сами", - сказал Фальков.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.