"Яндекс" и "Почта России" заключили соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Яндекс" и "Почта России" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает информационное сотрудничество и взаимодействие в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, говорится в сообщении "Почты России".

Стороны планируют совместные проекты в сферах взаимного интереса - в первую очередь это транспорт, логистика, а также развитие и внедрение продуктов и технологий искусственного интеллекта и работы с данными. Одним из первых совместных проектов станет внедрение "Яндекс.Маршрутизации" для планирования маршрутов курьеров экспресс-доставки и оптимизации грузовых перевозок от распределительных центров к почтовым отделениям.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.