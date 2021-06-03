Рядом с аэропортом Петербурга построят почтовый терминал для сокращения сроков доставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Новый почтовый терминал построят рядом с петербургским аэропортом Пулково для сокращения сроков доставки корреспонденции и посылок. Соглашение о строительстве подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замгендиректора "Почты России" Игорь Чебунин, гендиректор управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев и гендиректор АО "Аэропорт Пулково" Ростислав Чернышев.

"Строительство нового почтового терминала в Пулково - один из пунктов реализации стратегии по сокращению сроков доставки по России до двух дней к 2025 году. Собственный почтовый терминал позволит нам значительно ускорить обработку посылок и писем и сократить сроки доставки до получателей почти на один день", - привели в пресс-службе "Почты России" слова Чебунина, сказанные после подписания соглашения.

Как уточняется в сообщении, терминал будет обрабатывать более 73 млн почтовых отправлений в год - это на 35% больше, чем проходит через грузовой терминал Пулково. Объем инвестиций и срок строительства терминала в "Почте России" не уточнили.

Планы по созданию данного почтового терминала обсуждались губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и гендиректором "Почты России" Максимом Акимовым в июле прошлого года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.