ВЭБ.РФ и банки предоставят "Еврохим Северо-Запад - 2" кредит на сумму около 100 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно со "Сбером", ВТБ, Газпромбанком, банком "Открытие" предоставят "Еврохим Северо-Запад - 2" синдицированный кредит на общую сумму около 100 млрд рублей. Первый транш в размере 27 млрд рублей будет направлен в ближайшее время, говорится в совместном сообщении компаний.

"Компания "Еврохим Северо-Запад - 2", ВЭБ.РФ, "Сбер" и банки-партнеры ВТБ, Газпромбанк, банк "Открытие" подписали весь комплект кредитно-обеспечительной документации по проекту строительства второй очереди завода аммиака и карбамида в Кингисеппе. <…> Синдицированный кредит, организаторами которого выступили ВЭБ.РФ и "Сбер", составит около 100 млрд рублей без учета опционального транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и увеличение бюджета проекта при его общем размере около 123 млрд рублей без учета НДС. Первые кредитные средства синдиката банков в размере 27 млрд рублей будут направлены в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

Документы подписаны на площадке Петербургского международного экономического форума.

Предполагается, что мощность завода в Кингисеппе составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Срок запуска - 2024 год, уточняется в сообщении.

Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди уже запущен завод по производству 1 млн тонн аммиака в год.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.