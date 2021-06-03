Объем частных инвестиций в Москве за 10 лет увеличился более чем втрое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Объем частных инвестиций в экономику Москвы за последние 10 лет вырос более чем втрое, сообщил в четверг заммэра столицы Владимир Ефимов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил, что объем частных инвестиций в экономику Москвы в I квартале 2021 года вырос более чем 17%.

"Если говорить про инвестиционную программу, инвестиции в инфраструктуру, собственно, на финансирование чего направлены инфраструктурные облигации, то это залог вообще привлечения инвестиций в любой регион. Мы в своей инвестиционной программе <...> упор делаем именно на создание инфраструктуры, транспорта, инженерной инфраструктуры. И видим, как обратный результат динамику, очень высокую динамику роста частных инвестиций: за последнее десятилетие они увеличились у нас в сопоставимых ценах более чем в три раза. Так, только за первый квартал текущего года - более чем на 17%", - сказал заместитель мэра Москвы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.