Инвестор направит около 3 млрд рублей на расширение производства пищевой соли под Тулой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Киреевский солевой промысел" построит вторую очередь завода по производству 160 тыс. тонн пищевой соли класса "Экстра" в год на заводе в Киреевском районе Тульской области. Инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Алексей Дюмин на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с руководством компании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Компания приняла решение о создании второй очереди проекта на сумму 3 млрд рублей. География [поставок] будет расширена, это будет не только Центральный федеральный округ, не только Российская Федерация, но есть планы у компании "Киреевский солепромысел" развивать географию поставок и на ближнее зарубежье", - сказал Дюмин.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали глава Тульской области и учредитель ООО "Киреевский солепромысел" Александр Ренгач. На действующем заводе на данный момент выпускают около 90 тыс. тонн соли в год, с открытием второй очереди объем выпускаемой продукции увеличится на 160 тыс. тонн в год. Завершить проект планируется до 2024 года, дополнительно на предприятии откроют около 100 рабочих мест.

По словам Дюмина, главная цель этого проекта - импортозамещение. Соль, производимая в Киреевском районе, востребована не только в пищевой промышленности, но также в химической отрасли, сфере ЖКХ. "Второй проект будет более технологичным, и марку "Тульская соль" будем развивать, хотели бы стать первым поставщиком в России соли "Экстра", - отметил Ренгач.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.