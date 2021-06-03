САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. НЛМК пока не принимал решения о продаже "НЛМК-Урал", рассматриваются разные опции. Об этом сообщил журналистам глава компании Григорий Федоришин в кулуарах ПМЭФ.

"Решение о продаже пока не принято, мы рассматриваем разные возможности, которые есть на рынке, по оптимизации портфеля активов", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.