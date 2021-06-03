"Роснано" создаст углеродно-нейтральную территорию в Мурманской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня /ТАСС/. "Роснано" заключило соглашение с Мурманской областью по реализации на ее территории пилотных проектов по сокращению выбросов парниковых газов Carbone Free Zone. Церемония состоялась в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписи под документом поставили председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"В рамках соглашения будет реализован пилотный проект по созданию углеродно-свободной зоны (УСЗ) на территории региона. В пределах этой зоны будет реализован комплекс мероприятий по внедрению технологий с различным уровнем готовности, направленных на снижение выбросов парниковых газов в жизненном цикле производства промышленной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы "Роснано".

Отмечается, что также в углеродно-свободной зоне будут внедряться технологии "зеленой" утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), возобновляемых источников энергии (ВИЭ), электротранспорт, технологии энергоэффективности и пр. Такие проекты, как отметили в "Роснано", позволят снизить влияние трансграничного углеродного регулирования на издержки российских экспортеров, производство которых находится на этих территориях до 50%.

"Carbone Free Zone - проект, которому нет аналогов в России. С точки зрения эффекта для экономики мы увидим снижение влияния трансграничного углеродного регулирования на российских экспортеров. Регион получит "зеленый" имидж и привлечение новых инвесторов. Это в свою очередь приведет к созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, улучшению экологии, и в конечном итоге повышению качества жизни населения", - приводятся в сообщении слова Куликова.

Carbon Free Zone

Как отмечается в сообщении, Мурманская область стала одним из первых регионов по созданию Carbon Free Zone, поскольку здесь будет реализован пилотный проект "Роснано" по производству, а также экспорту в страны ЕС "зеленого" водорода, вырабатываемого с использованием ветроэлектростанции. В рамках проекта будет производиться 12 тыс. тонн водорода в год, начиная с 2025 года.

По итогам "пилота" "Роснано" планирует масштабировать такие проекты и сформировать экспортно-ориентированный кластер по производству, хранению и транспортировке "зеленого" водорода в регионах, совмещающих высокий ветропотенциал и инфраструктуру для перевозки. Кроме того, внутреннее потребление водорода позволит снизить углеродный след российской продукции.

"Тема сохранения экологии в Арктике - в зоне внимания даже на международном уровне. Поэтому вопрос внедрения чистой энергии и сокращения выбросов парниковых газов должен решаться уже здесь и сейчас. Мы сразу выразили готовность стать пилотным регионом для запуска проекта по созданию углеродно-свободной зоны на территории области. Уверен, что это не только будет способствовать снижению нагрузки на экологию, но и привлечет новые инвестиции в Мурманскую область за счет производства и экспорта в страны ЕС "зеленого" водорода", - сказал Андрей Чибис.

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.