ФАС подписала с операторами связи меморандум о блокировке спам-звонков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подписала с операторами связи в рамках ПМЭФ меморандум о противодействии спам-звонкам, для этого уже разработаны технические решения.

Свои подписи в меморандуме поставили руководитель ФАС России Максим Шаскольский и представители операторов связи: вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью ПАО "МТС" Руслан Ибрагимов, член правления, директор по техническим инновациям и инфраструктуре ПАО "Мегафон" Павел Корчагин, президент ПАО "Вымпелком" Рашид Исмаилов, заместитель генерального директора по корпоративному развитию и трансформации Tele-2 Александр Роговой.

"ФАС и операторы связи разрабатывали возможные меры борьбы со спам-звонками. Мы провели ряд совещаний и сегодня подписали меморандум, который призван защищать интересы пользователей услуг связи от нежелательных звонков" - заявил Шаскольский.

В ФАС отметили, что в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков. Такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.

"Антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов", - пояснили в ФАС.

Компания "МТС" уже запустила для новых клиентов бесплатный сервис, который переадресовывает звонки с подозрительных номеров в голосовой почтовый ящик. "Абонент сам решает, прослушивать содержимое ящика или нет. Антиспам-сервис будет предоставляться с согласия абонента. За первый месяц работы сервиса 10 млн спам-звонков отправились в голосовые почтовые ящики. Этот пример показывает количество спама, с которым сталкиваются абоненты, и эффективность работы сервисов блокировки спам-звонков", - указали в ведомстве.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.