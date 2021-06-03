Зампред ВЭБ: объем "зеленых" выпусков облигаций может вырасти на 30-40% в год за 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Объем "зеленых" выпусков облигаций может расти на 30-40% в год в ближайшие 10 лет. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ со ссылкой на первого заместителя председателя ВЭБ.РФ Алексея Мирошниченко, который заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума.

что это такое и чем интересен этот инструмент?

"Зеленые" облигации: что это такое и чем интересен этот инструмент?

"По расчетам ВЭБ.РФ, к 2024 году объем рынка "зеленых" облигаций может достигнуть 300 млрд рублей. Объем "зеленых" выпусков может расти на 30-40% в год в ближайшие 10 лет. Это рост с очень низкой базы, но к 2030 году объем выпусков "зеленых" облигаций может достичь до 20-25% от всех выпусков (в наиболее оптимистичном сценарии), то есть, в зависимости от сценария, $27-45 млрд", - сказано в сообщении.

"Наша цель - переходить к "зеленой" экономике постепенно, не ставя под угрозу рабочие места и экономический рост. Главная задача на нынешнем этапе - завоевать поддержку среди бизнеса и граждан", - добавил Мирошниченко.

Петербургский международный экономический форум организован Фондом Росконгресс и проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.