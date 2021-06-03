ДОМ.РФ получил заявки на возведение 15 млн кв. м жилья по инфраструктурным облигациям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Более 20 регионов России подготовили проекты по созданию инфраструктуры с помощью инфраструктурных облигаций, благодаря которым будет возведено 15 млн кв. м жилья, сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас у нас в портфеле 23 региона, которые подали заявки на 54 проекта для создания инфраструктуры под строительство в общей сложности 15 млн кв. м жилья", - сказал Мутко.

В ближайшее время, по его словам, финансирование по этому механизму получат три региона: Тульская, Челябинская Области и Сахалин. В целом в ближайшие три года ДОМ.РФ планирует инвестировать 150 млрд рублей в развитие территорий с помощью инфраструктурных облигаций, добавил Мутко.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.