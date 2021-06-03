"Вымпелком" и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Иркутской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ и "Центром развития Байкальского региона" будут заниматься цифровой трансформацией городского хозяйства и управления в моногороде Байкальске Иркутской области. Соответствующие соглашение подписано в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В рамках сотрудничества "Билайн" может предоставить моногороду свои технологические решения с учетом приоритетного использования российского оборудования и программ.

"Внедрение существующих и перспективных цифровых решений "Билайна" позволит предоставлять жителям и туристам качественные и современные виды услуг, а также всецело ощутить преимущества технологичного города будущего. Мы уверены в перспективности наших решений и в тех преимуществах, которые они могут предоставить горожанам и гостям региона", - отметил исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу "Вымпелкома" Максим Зайков.

Стороны будут сотрудничать в использовании геоаналитических данных, размещении на территории города центра обработки данных, развитии инфраструктуры связи и IT, проведении пилотных проектов по развертыванию сети 5G. Кроме того, стороны будут совместно внедрять цифровые решения в сфере городской безопасности и экологического мониторинга.

"Сотрудничество "Билайна", ВЭБ.РФ и Байкал.центра в сфере цифровых технологий, которое мы "приземлили" в рамках реализации масштабного проекта комплексного развития города Байкальска, открывает беспрецедентные возможности применения самых передовых решений на конкретной территории. Это уникальный опыт, который продемонстрирует эффективность применения цифровых технологий в городах, и, безусловно, он будет тиражирован в дальнейшем", - уточнил старший вице-президент ВЭБ.РФ Антон Григоров.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.