Число предпринимателей на платформах Mail.ru Group выросло в 2020 году на треть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Число предпринимателей на платформах Mail.ru Group, в том числе в сервисе "Бизнес ВКонтакте", увеличилось в 2020 году на 33%. Пандемия способствовала выходу в цифровые сервисы представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщила на сессии "Эволюция роли малого бизнеса: новые вызовы, новые цели" Петербургского международного экономического форума вице-президент по B2B коммерции и операционному управлению, Mail.ru Group Элина Исагулова.

"Мы видим у себя на радарах - внутри соцсети "ВКонтакте" есть большая платформа "ВК для бизнеса" ("Бизнес ВКонтакте" - прим. ТАСС), в которой активно принимают участие, создают там свои маркетплейсы и продвигают свои товары и услуги более 2 млн предпринимателей. В пандемийный сложный год рост числа предпринимателей на наших ресурсах составил 33%, рост инвестиций этих предпринимателей относительно 2019 году составил 40%", - сказала она.

По ее словам, это говорит о том, что, с одной стороны, ситуация у МСБ была довольно болезненной. "И был период когда нужно было перегруппироваться и как-то по-другому начать действовать. С другой стороны - весь сектор получил призыв и пошел в онлайн, там, где вслед за аудиторией можно было найти какое-то "спасение", так даже можно было сказать", - добавила Исагулова.

Также вице-президент Mail.ru Group подчеркнула, что для цифровизации этого сектора в первую очередь нужно давать простые, понятные и главное - работающие инструменты для работы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.