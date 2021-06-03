НЛМК во II квартале подал заявки в Минторг США на исключение слябов из-под пошлин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. НЛМК во II квартале подал заявки в Минторг США на дальнейшее исключение слябов из-под пошлин. Об этом сообщил журналистам глава компании Григорий Федоришин в кулуарах ПМЭФ.

"[Подали] во II квартале", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В соответствии со статьей 232 закона США "О расширении торговли" США в марте 2018 года ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Они применяются ко всем странам, за исключением Австралии и Аргентины, Бразилия и Южная Корея были освобождены лишь от пошлин на сталь, с мая 2019 года пошлины были отменены для Канады и Мексики. НЛМК, среди прочих российских предприятий, подавал заявку в Минторг США для исключения своей продукции - слябов - из-под действия импортных пошлин США, однако в апреле 2019 года получил отказ.

В феврале 2020 года компании американского дивизиона группы НЛМК обратились в суд по международной торговле США с иском о неправомерности отказа Минторга США в удовлетворении требований об исключении слябов из-под действия импортных пошлин. Группа просила суд признать отказ Минторга США исключить слябы из-под действия статьи 232 незаконным и признать право НЛМК США на возмещение ранее оплаченных пошлин в размере около $170 млн.

В ноябре 2020 года компании американского дивизиона группы НЛМК заключили мировое соглашение с Минторгом США по иску о пошлинах на ввоз слябов в США, который компании подали зимой этого года. В мировом соглашении правительство США не признало неправомерность действий, однако согласилось возместить НЛМК США значительную часть уплаченных тарифов с учетом начисленных процентов, отмечает компания.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.