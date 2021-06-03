В новом оптово-распределительном центре в Домодедове создадут 400 рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Московской области заключили соглашение о взаимодействии с компанией "Мираторг" при реализации проекта по строительству третьей очереди оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Домодедове на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Благодаря реализации проекта будет создано 400 рабочих мест.

Согласно данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, проект предусматривает строительство оптово-распределительного центра для хранения, обработки, первичной переработки, приема, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Общая площадь ОРЦ составит 54 тыс. кв. м, грузопоток - 1,5 тыс. т в сутки.

Проект будет реализован в период с третьего квартала 2021 года по третий квартал 2026 года. Среди мер поддержки со стороны властей региона - возмещение части прямых понесенных затрат, налоговые льготы, предоставление земельного участка в аренду без торгов, льготное кредитование.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.