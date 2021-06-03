Элеваторный комплекс стоимостью 1,6 млрд рублей построят в Тульской области к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бенефициар компании "Возрождение" Михаил Бахтиаров в четверг на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве к декабрю 2022 года в Ефремовском районе элеваторного комплекса на сумму 1,6 млрд рублей. Это позволит вдвое увеличить мощности действующего предприятия, сообщил Дюмин во время церемонии подписания документа.

"Проект позволит расширить мощности предприятия в два раза и станет важным элементом стратегии развития аграрного сектора области. Важно отметить, что крупнейшая российская компания "Мэйджор" диверсифицирует свой бизнес. Правительство области приветствует эту инициативу и гарантирует компании максимальную поддержку для успешной реализации ее проектов", - сказал Дюмин.

Компания "Возрождение" работает в Ефремовском районе с 1998 года, занимается выращиванием зерновых культур. Инвестпроект предполагает строительство дополнительного элеваторного комплекса на 100 тыс. тонн зерна. До декабря 2022 года в его строительство планируется направить около 1,6 млрд рублей, создать в итоге до 70 рабочих мест.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.