РФПИ с партнерами построят предприятие по производству "Спутник V" в Бахрейне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Королевства Бахрейн Mumtalakat и "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") договорились о строительстве в Королевстве Бахрейн предприятия по производству российской вакцины "Спутник V". Подписание соглашения состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сказано в сообщении российского фонда.

"В рамках партнерства фонды объединили усилия для борьбы с распространением коронавируса и намерены создать в Бахрейне производство "Спутника V", - добавили в РФПИ.

Вакцина "Спутник V" была одобрена в королевстве в рамках процедуры ускоренной регистрации в феврале текущего года. Ожидается, что продукция предприятия в Бахрейне будет поставляться на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2014 году РФПИ и Mumtalakat подписали соглашение о партнерстве для укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Бахрейном. "Совместно с Mumtalakat мы успешно реализуем программу совместных инвестиций. Рады расширить наше партнерство для создания предприятия в Бахрейне по производству "Спутника V", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.