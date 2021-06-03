РБК: Евтушенков высказался за корректировку "правил игры" для бизнеса в России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков выступил с предложением к правительству РФ скорректировать "каким-то образом" правила игры для бизнеса. Об этом он сообщил в интервью изданию РБК в ответ на вопрос о причинах роста цен в РФ на социально значимые продукты и "жадности" бизнеса.

Евтушенков не уточнил, о каких именно шагах может идти речь, но заявил, что правительство может осуществлять данные изменения "законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми".

"Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно. К примеру, взять нас [АФК "Система"]: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах", - добавил бизнесмен.

Он отметил, что почти все средства "Система" направляет на развитие и уплату процентов по долгам.

В ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей" одной из причин роста цен. Он напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы "обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах". 18 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил до 21 мая сформировать целевые значения цен на социально значимые товары, исходя из оценки колебаний мировых цен.