Минфин направит на покупку валюты 220,9 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минфин с 7 июня по 6 июля 2021 г. направит на покупку валюты 220,9 млрд руб., по 10,5 млрд рублей ежедневно, говорится в сообщении министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 220,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2021 года по 6 июля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 10,5 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2021 года в размере 215,8 млрд руб.