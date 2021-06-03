Подмосковье планирует развивать IT-инфраструктуру совместно c Mail.ru Group

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Московской области и Mail.ru Group подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое предусматривает создание условий для развития IT-инфраструктуры в регионе.

Соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-президент УК ООО "Мэйл.Ру" Элина Исагулова.

"Чтобы цифровизация продвигалась, делала нашу жизнь комфортнее, проще и безопаснее, нужна инфраструктура для работы с большими данными. Центры обработки данных - это то, что делает экономику умнее. Там, где они появляются, быстрее растут наукоемкие отрасли, IT-сектор, ускоряются цифровые сервисы, повышается качество жизни. Подмосковье готово стать площадкой для цодов. <...> Вместе с нашими партнерами мы приступим к проработке этой идеи", - сказал Воробьев.

Он добавил, что в Московской области имеется все необходимое для развития IT-инфраструктуры: специалисты, отличный инвестиционный климат, а также промышленные потребители цифровых технологий.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.