Мишустин поручил подготовить программу обучения специалистов для авиастроения

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) совместно с Министерством науки и высшего образования подготовить программу обучения специалистов для авиастроительной отрасли. Вопрос нехватки квалифицированных кадров представители ОАК подняли в четверг в ходе посещения главой правительства предприятия "Авиастар-СП".

"Я думаю, что совместно с ОАК необходимо подумать, посоветоваться также с исполняющим обязанности губернатора [Ульяновской области Алексеем Русских], каким образом формировать программу такого обучения", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что необходимо четко установить потребность отрасли в специалистах для авиастроения в целом по стране. "Нужно прямо конкретно с Министерством науки и высшего образования отработать вопрос подготовки кадров. Я абсолютно уверен, что это реализуемо, но потребует времени, потому что [подготовить] хорошего специалиста на авиационный завод, технолога, инженера хорошего, конструктора - это непростая задача", - отметил премьер.

Он сообщил, что сформулирует соответствующее поручение. Обращаясь к представителям ОАК, глава кабмина высказал пожелание "совместно отработать потребность в таких специалистах", сформулировать специализированную программу обучения на четыре года.

Говоря о трудовом коллективе АО "Авиастар-СП", председатель правительства заметил, что в настоящий момент там работают свыше 10 тыс. человек. При этом, по его словам, с учетом активного развития авиастроения и появления новых моделей самолетов, отрасль будет нуждаться в хороших специалистах. "В России есть замечательные традиции, замечательные учебные заведения, в Ульяновске учебные заведения [специализированные] есть", - сказал он.

На заводе Мишустин осмотрел новую поточную линию сборки. Ему пояснили, что это полноценный конвейер по сборке самолетов тяжелого класса. Аналогичные линии установлены на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где собирается Sukhoi Superjet 100. В Ульяновске же новая технология позволяет разбить процесс сборки на семь этапов, каждый из которых позволяет осуществить работу качественнее и быстрее за счет применения систем автоматизированного управления, лазерного наведения, лазерной стыковки и т. д. По словам представителей компании, это позволяет существенно ускорить работу. Так, первый самолет, собранный на поточной линии сборки, был готов за шесть месяцев, тогда как по старым технологиям это занимало 9-10 месяцев. Специалисты рассчитывают еще больше сократить время сборки.

Во время посещения авиастроительного предприятия Мишустина сопровождали временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Русских, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава ОАК Юрий Слюсарь и руководство предприятий корпорации.