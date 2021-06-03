В Альфа-банке заявили о неготовности российских банков к финансированию декарбонизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Отечественные банки пока не готовы финансировать проекты по декарбонизации из-за их долгосрочного характера и по причине недостаточного понимания перспектив. Об этом первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев заявил в четверг на обсуждении в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На самом деле, если быть честным, российские банки никак пока не готовы к решению этой проблемы [финансирования декарбонизации - прим. ТАСС]. Мне кажется то, что они испытывают сейчас в первую очередь, - это сильнейший когнитивный диссонанс", - заявил Сысуев.

Он согласился с мнением первого зампреда Банка России Сергея Швецова, что финансирование декарбонизации - долгосрочный проект на десятилетия. По словам Сысуева, банки и их менеджмент сейчас в первую очередь озабочены мгновенной прибылью и недооценивают всю важность и перспективы процессов декарбонизации в экономике.

Декарбонизация стала активно развиваться после принятия Парижского соглашения по климату в 2016 году. Ее основной принцип - снижение выбросов углекислого газа на единицу ВВП. Одними из путей решения проблемы являются развитие зеленых технологий и ESG-финансирование.

Петербургский международный экономический форум организован Фондом Росконгресс и проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.