ЦБ сравнил финансирование "грязных" компаний с игрой на выбывание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Финансирование "грязных" компаний можно сравнить с детской игрой со стульями на выбывание, которая рано или поздно приходит к нулю, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в рамках сессии на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее рейтинговые агентства и финансовые регуляторы всегда ориентировались на небольшой прогноз, на год-полтора вперед, в то время как ESG фактор довольно более длительный - это может быть пять-десять лет, отметил представитель регулятора.

"В свое время Билл Гейтс сказал, что мы всегда недооцениваем перемены на горизонте 10 лет, и возможно все это наступит гораздо позже. Но это похоже на такую игру, когда дети бегают вокруг стульев, а стульев на один меньше, чем детей. Одному места всегда не хватает, и в итоге игра схлопывается до нуля", - добавил он.

"Вот мне кажется финансирование "грязных" компаний очень похоже на эту игру, потому что кредиты короткие, и кажется, что ничего не угрожает. Но возможность погасить [кредит] также зависит от того, кто в следующий раз даст компании эти деньги, потому что компания не собирается закрывать свою деятельность. И чем дальше, тем компания ближе к пропасти. Потому что рано или поздно будут административные барьеры типа карбонового налога, либо у населения в часть культуры войдет ESG, которое просто перестанет покупать продукцию этих компаний или продукцию, произведенную с участием сырья этих компаний. Тогда наступит большая большая проблема.

Швецов добавил, что на сегодняшний день создана большая рабочая группа совместно с другими центробанками. Сейчас решения по аллокированию капитала "коричневым" компаниям производятся при помощи стресс-тестирования, добавил он.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.