В Минфине рассказали, что нужно для "обеления" зарплат в малом бизнесе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Для "обеления" зарплат сотрудников в малом бизнесе необходима донастройка налогового режима. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на сессии ПМЭФ.

"Ни для кого не секрет, что в малом бизнесе особенно большая есть доля зарплат в так называемых "конвертах", и здесь мы концентрируем свою работу не на ужесточение каких-то контрольных мероприятий, здесь мы, скорее, пытаемся понять, есть гипотеза, которая неоднократно звучала, что малый бизнес платит зарплаты в "конвертах" не потому что он не хочет, чтобы все зарплаты были "белыми", а потому что тот уровень налоговой нагрузки, который сопряжен с этим, то есть когда все зарплаты платятся "белые" и та рентабельность, которая есть у малого бизнеса, они несопоставимы, и поэтому требуется определенная донастройка налогового режима для малого бизнеса, с тем чтобы произошло "обеление" зарплат", - сказал Сазанов.

Он добавил, что сейчас Минфин проверяет возможность неких фискальных послаблений для малого бизнеса. "Мы сейчас как раз проверяем эту гипотезу, и идея состоит в том, что некие фискальные послабления, на которые мы можем пойти, если они будут встречены с расширением налоговой базы, в первую очередь, фонда оплаты труда, - в целом от этого комплекса мероприятий бюджетный эффект может быть либо нулевой, либо даже положительный", - сказал Сазанов.