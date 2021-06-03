TotalEnergies подпишет с "Новатэк" соглашение о снижении выбросов в арктической зоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Французская компания TotalEnergies подпишет с российской "Новатэк" соглашение о снижении выбросов в арктическом регионе, где они осуществляют совместные проекты по добыче природного газа. Об этом заявил в четверг главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне на сессии "Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я собираюсь подписать сегодня с "Новатэк" соглашение о снижении выбросов транспорта в этой зоне (на Ямале и на Северном морском пути - прим. ТАСС). Там используются большие ледоколы. Мы построим перегрузочный терминал на Камчатке, который позволит сократить использование тяжелых кораблей в пользу более легких. Это позволит нам не только сократить выбросы, но и снизить стоимость перевозки и меньше влиять на эту зону [в экологическом плане]", - сказал Пуянне.

В конце апреля в "Новатэк" сообщили, что французская компания Total подписала базовое соглашение о приобретении 10% в дочерней компании "Новатэка" "Арктическая перевалка", которая управляет двумя строящимися СПГ-терминалами на Камчатке и в Мурманской области. Согласно планам компании, терминалы будут запущены в 2022 году и будут обеспечивать транспортировку сжиженного газа с "Арктик СПГ - 2" и других проектов "Новатэка" путем перегрузки с СПГ-танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Каждый из терминалов включает плавучее хранилище СПГ объемом 360 тыс. куб. м с двумя точками перевалки "борт-в-борт".

Total сотрудничает в ряде проектов с "Новатэком", например владеет долями в "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ - 2".