Крашенинников сообщил, что положение о криптовалюте могут внести в ГК РФ в весеннюю сессию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Положение о криптовалюте может быть внесено в Гражданский кодекс до конца весенней сессии парламента. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг.

"Мы предлагаем в Гражданский кодекс - там есть специальная глава, которая называется "Объекты", - мы хотим ее [криптовалюту] туда вписать, чтобы это автоматически распространялось на наследственные отношения, при разводе супругов, при банкротстве и так далее. Мы предлагаем, чтобы с учетом того, что у нас все-таки деньги - это рубль, и в конституции написано об этом, мы говорим, что законным средством платежа остается рубль, но договорами могут быть предусмотрены расчеты и этой цифровой валютой", - сказал он.

"Мы снимем этот парадокс, когда криптовалюта есть, а ничем не регулируется. Успеем мы до конца весенней сессии это сделать или нет? Я бы очень хотел, чтобы успели", - отметил председатель комитета Госдумы.