"Газпром нефть", ВТБ и "Аэрофлот" планируют перейти на расчеты по блокчейн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть", ВТБ и "Аэрофлот" в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о совместном развитии системы моментальных расчетов за авиатопливо на основе технологии блокчейн, сообщает нефтяная компания.

"Для повышения эффективности и безопасности финансовых операций партнеры планируют внедрять инновационные решения на основе технологии блокчейн. Это позволит сократить время проведения транзакций за авиатопливо с нескольких дней до нескольких секунд", - говорится в сообщении.

"Газпром нефть" первой в мире успешно применила собственную блокчейн-платформу для организации заправок воздушных судов. Наша разработка - программа Smart Fuel - позволила повысить уровень финансовой безопасности процедуры оплаты топлива и при этом существенно сократила время взаиморасчетов - с нескольких дней до 15 секунд", - сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин добавил, что эффективная схема взаиморасчетов решает сразу несколько задач и позволяет партнерам банка экономить время и денежные средства.

"Банк ВТБ сделал ставку на внедрение инновационных продуктов. Яркий пример - создание платежного модуля для проведения расчетов на базе блокчейн", - сказал Костин.

Генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в свою очередь подчеркнул, что это партнерство является инвестицией в эффективность и надежность.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.