Иванов заявил, что России нужны сотни мусоросжигательных заводов с чистой энергией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Сотни мусоросжигательных заводов нужны России для выработки чистой энергии, поскольку мусор никогда не кончится. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Мусор никогда не кончится. Это так же, как лес, ветер и солнце. Надеюсь, солнце не погаснет, ветер будет всегда. Надо строить мусоросжигательные заводы, чтобы мусора стало меньше, а чистой энергии стало больше", - добавил Иванов.

По его словам, в России нужны сотни мусоросжигательных заводов. Пять заводов уже строятся, 25 еще построим - это не решит всю проблему, но это будет большой шаг вперед, считает Иванов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.