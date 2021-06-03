МЭР ожидает, что документ по поддержке "зеленых" проектов подпишут уже в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Документ, включающий в себя таксономию (классификацию и соотнесение с "зелеными" механизмами финансирования) "зеленых" облигаций РФ, может быть подписан уже в июне. Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Таксономия по "зеленым" проектам уже в этом месяце, надеюсь, будет подписана председателем правительства. У нас будет своя, российская таксономия", - сказал Торосов.

При этом он добавил, что создание национального регулирования финансирования "зеленых" проектов остается одной из главных задач текущей повестки.

В мае Торосов сообщал, что документ внесен в правительство.

Ранее Минэкономразвития в рамках рабочей группы подготовило пакет документов по "зеленому" финансированию. Он включает в себя таксономию "зеленых" и переходных проектов, порядок отбора верификаторов, модельную методику верификации и методические рекомендации.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.