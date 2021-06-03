В ФАС не подтвердили информацию о массовой отмене брони гостинцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ в ходе проверок российских гостиниц не нашла нарушений, информация о массовой отмене брони не подтвердилась, но ведомство продолжает проверки. Об этом журналистам сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

"Проверки продолжаются, информация о том, что были массовые отмены брони и перебронирования по более высоким ценам не подтвердилась. Мы читали об этом в сообщениях СМИ, но реальных жалоб ни к нам, ни в территориальные органы, ни в центральный аппарат не поступала. Поэтому эта информация не соответствовала действительности. Конечно, важно заблаговременное бронирование. Так получилось, что и в этом году, и раньше было - 80% в Крыму было заблаговременно забронировано еще в феврале, марте. Естественно, на оставшиеся 20% уже в мае были подняты цены", - сказал он.

Шаскольский отметил, что это объясняется динамическим ценообразованием, когда интенсивность спроса влияет на образование цены. "При чем надо сказать, что это рынок, который подвержен сезонным факторам. Как вы понимаете, и такой рост, такая динамика, всегда была, причем в этом году эта динамика намного спокойнее, чем в предыдущие годы. Такого роста как в предыдущие годы - отношение февраля к маю, июню - мы не зафиксировали. Поэтому рынок гостиниц конкурентный, там нет монополистов, которые могли бы заключать соглашение и проводить какие-то согласованные действия. Поэтому мы проверки будем продолжать, но нарушения антимонопольного законодательства мы не находим, как правило", - подчеркнул он.