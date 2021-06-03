Чебоксары получат 1,7 млрд рублей на реконструкции систем водоснабжения и водоотведения

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС выделит 1,7 млрд рублей на реконструкции и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Чебоксарах. Об этом журналистам в четверг сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

"В 2019 году мы прошли серьезный конкурсный отбор и теперь успешно защитили проекты на 1,7 млрд рублей по комплексной модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Чебоксары - в семерке городов-победителей из всей страны, подписано соглашение к договору о развитии систем водоснабжения и водоотведения", - сказал Ладыков.

Он уточнил, что средства от банка пойдут на строительство 14 канализационно-насосных станций и реконструкцию загородного коллектора, который находится в аварийном состоянии. По его словам, износ сетей водоснабжения и водоотведения может привести к дальнейшим авариям или к росту тарифов.

"Подписанное сегодня соглашение поможет нам обновить инфраструктуру.

Работы должны начаться уже в этом году. Положительные заключения экспертизы на все проекты получены", - добавил Ладыков.